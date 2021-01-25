Генеральна секретарка ПАРЄ Марія Пейчинович-Бурич планувала у 2019 році відвідати Україну. Однак Київ не створив для цього відповідних умов.

Джерело: "Європейська правда"

Першою країною, яку хотіла відвідати генсек, коли обійняла нову посаду, була Україна. Про це Пейчинович-Бурич заявила під час виступу на пленарній сесії.

Читайте також Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ

Крім того, серед перших високопосадовців, з якими вона зустрічалася, готуючись до вступу на посаду генсека, був президент Володимир Зеленський. Вони бачилися у Нью-Йорку у вересні 2019 року.

Зауважимо, Пейчинович-Бурич перебувала з візитом у Росії впродовж 19 – 20 жовтня 2020 року.

Росія є членом Ради Європи і перед моїм другим візитом до неї я хотіла спочатку відвідати Україну. Однак Україна не створила такої можливості. Я вважала важливим поїхати туди, через велику кількість відкритих питань між Радою Європи та Росією,

– пояснила дипломатка.

Генсек Ради Європи наголосила, що суверенітет і територіальна цілісність України чітко згадуються у численних документах організації.

"Моя позиція дуже зрозуміла. Я сподіваюсь, що як тільки дозволять умови, комісар матиме змогу відвідати Україну", – додала Пейчинович-Бурич.

Цікаво ПАРЄ відмовила Кремлю у дебатах про "заборону російської мови" в Україні

Мовиться про візит комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму, який відклали через пандемію коронавірусу.

Чому генсек не приїхала в Україну

За даними видання, наприкінці 2019 року Пейчинович-Бурич дійсно планувала відвідати Україну. Вже велася підготовка візиту, також планували зустрічі дипломатки поза офіційною програмою.

Однак Київ нібито не дав згоди на зустріч генсека Ради Європи з Зеленським. Через це у Страсбурзі вирішили скасувати візит Пейчинович-Бурич. Імовірно, саме на це вона послалася у фразі про те, що "Україна не створила можливості для приїзду".