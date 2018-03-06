Генсек НАТО резко ответил на громкое заявление Путина

Заявление президента Владимира Путина о создании нового ядерного вооружения вписывается в линию поведения должностных лиц Кремля.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Он добавил, что Запад уже отвечает на агрессивные действия Москвы, в которых также входит и модернизация Россией ядерных арсеналов.

Читайте также: Вице-адмирал США сделал страшный прогноз в отношении КНДР

Речь Путина вписывается в линию поведения России последних лет по разработке новых вооружений и применения силы против Украины. Поэтому НАТО осуществляет мощное усиление коллективной безопасности со времен "холодной войны",

– заявил генсек НАТО.

При этом генсек НАТО надеется, что новой гонки вооружений удастся избежать.

"Альянс не прибегает к зеркальным действям в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракету на ракету, оружие на оружие", – убеждает Столтенберг.

1 марта во время выступления с так называемым посланием к Федеральному собранию РФ Путин показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире".