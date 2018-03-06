Генсек НАТО різко відповів на гучну заяву Путіна

Заява президента Володимира Путіна про створення нового ядерного озброєння вписується в лінію поведінки посадовців Кремля.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Він додав, що Захід уже відповідає на агресивні дії Москви, до яких також входить і модернізація Росією ядерних арсеналів.

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Промова Путіна вписується в лінію поведінки Росії останніх років щодо розробки нових озброєнь та застосування сили проти України. Через це НАТО здійснює найпотужніше посилення колективної безпеки з часів "холодної війни",

– заявив генсек НАТО.

При цьому генсек НАТО сподівається, що нової гонки озброєнь вдасться уникнути.

"Альянс не вдається до дзеркальних дій у відповідь на кроки з боку Росії за принципом "ракету на ракету, зброю на зброю", – переконує Столтенберг.

1 березня під час виступу з так званим посланням до Федеральних зборів РФ Путін показав кілька розробок стратегічного ракетного озброєння, яке "не має аналогів у світі".