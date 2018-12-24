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      Генсек ОБСЕ считает провокацией создание Православной церкви Украины

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      Генсек ОБСЕ назвал создание Православной церкви Украины провокацией
      Генсек ОБСЕ назвал создание Православной церкви Украины провокацией / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что "Украина и Россия провоцируют друг друга". Одной из таких "украинских провокаций" он считает создание Православной церкви Украины, а еще – языковые законы.

      Об этом сообщает Osnabrücker Zeitung.

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      Так, Гремингер считает, что к провокационным вопросам в украино-российских отношениях принадлежит законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, проблемы оккупированного Крыма. Кроме того, по его словам, "трудными" темами являются также незаконные выборы на Донбассе и ситуация вдоль линии разграничения.

      Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается,
      – сказал Гремингер.

      При этом генсек ОБСЕ отметил, что в Украины и России "отсутствует политическая воля для примирения".

      К слову, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, а вместе с тем – будущий глава ОБСЕ заявил, что Украина станет основным приоритетом организации.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Религия Единая поместная церковь ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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