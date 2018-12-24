Генсек ОБСЕ считает провокацией создание Православной церкви Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что "Украина и Россия провоцируют друг друга". Одной из таких "украинских провокаций" он считает создание Православной церкви Украины, а еще – языковые законы.

Об этом сообщает Osnabrücker Zeitung.

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Так, Гремингер считает, что к провокационным вопросам в украино-российских отношениях принадлежит законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, проблемы оккупированного Крыма. Кроме того, по его словам, "трудными" темами являются также незаконные выборы на Донбассе и ситуация вдоль линии разграничения.

Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается,

– сказал Гремингер.

При этом генсек ОБСЕ отметил, что в Украины и России "отсутствует политическая воля для примирения".

К слову, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, а вместе с тем – будущий глава ОБСЕ заявил, что Украина станет основным приоритетом организации.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.