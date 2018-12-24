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      Генсек ОБСЄ вважає провокацією створення Православної церкви України

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      Генсек ОБСЄ назвав створення Православної церкви України провокацією
      Генсек ОБСЄ назвав створення Православної церкви України провокацією / Фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що "Україна та Росія провокують одна одну". Однією із таких "українських провокацій" він вважає створення Православної церкви України, а ще – мовні закони.

      Про це повідомляє Osnabrücker Zeitung.

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      Так, Гремінгер вважає, що до провокативних питань в українсько-російських взаєминах належить законодавство про мову і освіту, прагнення Української православної церкви до незалежності, проблеми окупованого Криму. Окрім того, за його словами, "важкими" темами є також незаконні вибори на Донбасі та ситуація вздовж лінії розмежування.

      Знов і знов відбуваються провокації з обох сторін. Всюди ми бачимо: ситуація або в застої, або мляво розхитується,
      – сказав Гремінгер.

      При цьому генсек ОБСЄ зазначив, що в України та Росії "відсутня політична воля для примирення".

      До слова, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, а разом з тим – майбутній очільник ОБСЄ заявив, що Україна стане основним пріоритетом організації.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини політики Новини України ОБСЄ Єдина помісна церква Релігія Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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