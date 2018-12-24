Генсек ОБСЄ вважає провокацією створення Православної церкви України
Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що "Україна та Росія провокують одна одну". Однією із таких "українських провокацій" він вважає створення Православної церкви України, а ще – мовні закони.
Про це повідомляє Osnabrücker Zeitung.
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Так, Гремінгер вважає, що до провокативних питань в українсько-російських взаєминах належить законодавство про мову і освіту, прагнення Української православної церкви до незалежності, проблеми окупованого Криму. Окрім того, за його словами, "важкими" темами є також незаконні вибори на Донбасі та ситуація вздовж лінії розмежування.
Знов і знов відбуваються провокації з обох сторін. Всюди ми бачимо: ситуація або в застої, або мляво розхитується,
– сказав Гремінгер.
При цьому генсек ОБСЄ зазначив, що в України та Росії "відсутня політична воля для примирення".
До слова, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, а разом з тим – майбутній очільник ОБСЄ заявив, що Україна стане основним пріоритетом організації.
Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.