"Виникне ланцюгова реакція": в ОБСЄ пророкують загострення між Україною і РФ
Конфлікт між Україною і Росією може знову загостритися на Донбасі та в окупованому Криму. У разі ескалації Росія буде надавати бойовикам військову допомогу.
Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер, пише DW.
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Так, він згадав незаконні вибори на території псевдореспублік як один із приводів для загострення ситуації.
У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі осередки, де спалахує полум'я, коли-небудь, вільно чи мимоволі, відбудеться ескалація, – розповів він.
Гремингер наголошує, що "жестом доброї волі" з боку Росії може стати звільнення 24-х затриманих моряків. Він закликав Кремль "продемонструвати добру волю" для того, щоб відродити взаємодовіру.
"Слід виходити з того, що бунтівним республікам, якщо вони виявляться під військовим тиском, знову надаватиметься підтримка з Росії", – сказав Гремингер.
Він також не очікує прориву на мирних переговорах в осяжному майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня".
До слова, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, а разом з тим – майбутній очільник ОБСЄ заявив, що Україна стане основним пріоритетом організації.