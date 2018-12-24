"Виникне ланцюгова реакція": в ОБСЄ пророкують загострення між Україною і РФ

Конфлікт між Україною і Росією може знову загостритися на Донбасі та в окупованому Криму. У разі ескалації Росія буде надавати бойовикам військову допомогу.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер, пише DW.

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Так, він згадав незаконні вибори на території псевдореспублік як один із приводів для загострення ситуації.

У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі осередки, де спалахує полум'я, коли-небудь, вільно чи мимоволі, відбудеться ескалація, – розповів він.

Гремингер наголошує, що "жестом доброї волі" з боку Росії може стати звільнення 24-х затриманих моряків. Він закликав Кремль "продемонструвати добру волю" для того, щоб відродити взаємодовіру.

"Слід виходити з того, що бунтівним республікам, якщо вони виявляться під військовим тиском, знову надаватиметься підтримка з Росії", – сказав Гремингер.

Він також не очікує прориву на мирних переговорах в осяжному майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня".

До слова, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, а разом з тим – майбутній очільник ОБСЄ заявив, що Україна стане основним пріоритетом організації.