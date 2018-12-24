"Возникнет цепная реакция": в ОБСЕ предсказывают обострение между Украиной и РФ

Конфликт между Украиной и Россией может снова обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму. В случае эскалации Россия будет оказывать боевикам военную помощь.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, пишет DW.

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Так, он вспомнил незаконные выборы на территории псевдореспублик как один из поводов для обострения ситуации.

У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, состоится эскалация,

– рассказал он.

Гремингер отмечает, что "жестом доброй воли" со стороны России может стать освобождение 24-х задержанных моряков. Он призвал Кремль "продемонстрировать добрую волю" для того, чтобы возродить взаимодоверие.

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, снова будет оказываться поддержка из России", - сказал Гремингер.

Он также не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения просто отсутствует".

К слову, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, а вместе с тем – будущий глава ОБСЕ заявил, что Украина станет основным приоритетом организации.