Яку потужну зброю опановують солдати під час навчань: вражаючі фото та відео

У навчальному центрі десантно-штурмових військ Збройних сил України новобранцям ніколи перевести подих. Навіть після місяця щоденних навчань і присяги на вірність народу України.

У навчальному центрі готують елітних бійців, готують до війни. Де вихідних не існує в принципі. Тому бути готовим будь-коли до будь-чого, діяти вчасно і по-команді у війську не менш важливо, ніж влучно стріляти.

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А влучно стріляти, попри емоційне та фізичне виснаження, доводиться. Тому потрібно освоїти принципово новий тип зброї.

Це постріл до РПГ-7В, і я вам скажу, що це перша в моєму житті граната, яку я тримаю в руках. А тому я нічого сказати не можу, бо я не знаю як воно буде. І що з цим всім робити я теж поки не знаю,

– сказав десантник Олексій.

Для досвідчених десантників гранатомет – давній "друг". Якщо так можна назвати ракету, якою тебе увесь час намагаються вбити. РПГ-7 – ручний протитанковий гранатомет. Дальність прямого пострілу по цілі заввишки два метри – 330 метрів. Також можна вести вогонь по вертольотах, укріпленнях і вогневих точках противника. РПГ-7 в змозі ефективно використовувати одна людина. Проте штатний розрахунок, як правило, складається з двох – гранатометника і його помічника.



РПГ-7



Військові навчання

Після підписання Мінських угод, озброєння калібром понад 100 міліметрів в зоні бойових дій на Сході України заборонене. Відтак, гранатомет став чи не найпотужнішою зброєю українсько-російської війни з обох сторін. Тому опанувати цією зброєю для молодих десантників життєво необхідно.



Навчання десантно-штурмових військ

Тактика – її курсантам важливо засвоїти з двох причин. Щоб за потреби штурмувати ворожі позиції, а також, аби знати, як діятиме противник в разі штурму українських позицій.



Опанування потужною зброєю

Які випробування проходять десантники під час навчання – дивіться у програмі.