16:23
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Рекрут.UA. Десант
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Лопата – ваше життя": якими нещадними методами вчать окопуватись українських курсантів

      Рекрут.UA. Десант 268 Читать новость на русском

      На полігоні у Житомирі курсанти продовжують вчитися, і з кожним днем все більше стають схожими на справжніх десантників.

      Базове тренування десантного навчального центру. Хлопці займають вогневі точки. Нічого особливого. Але для Олексія з Петром – це принципове змагання. 

      Читайте також: Які пекельні випробування долають солдати під час навчання: вражаючі фото та відео

      На минулих тренуваннях під час рукопашного бою Петро потрапив товаришу у щелепу, за що Олексій тепер має відігратися у стрільбі і стати переможцем.

      навчання десант житомир
      Курсанти Петро та Олексій

      навчання десант житомир
      Курсант потрапив іншому у щелепу під час рукопашного бою

      Так і сталося. Петро не потрапив у жодну мішень. Його стрільба є куди гіршою від рукопашки. І хоч задушевні розмови, суперечки, імпровізовані змагання – це добре, зараз головна мета рекрутів – вчитися.

      навчання десант житомир
      Стрільба курсантів

      А для цього надважливо мати правильну стійку, впевнено володіти зброєю і робити плавний спуск. Саме тому потрібно уважно слухати інструктора. Якщо стріляти на місці для більшості – проблема, то що вже говорити про стрільбу в наступі, та ще й під щільним вогнем противника?

      навчання десант житомир
      Інструктор показує стійку під час стрільби

      На перших заняттях з тактики на полігоні від рекрутів вимагалося просто відпрацювати рух двійками вперед. Тепер же "вища математика" – штурм ворожих позицій у відкритому полі. Група ділиться на "перші" та "другі" номери. Поки "другі" прикривають вогнем, "перші" йдуть вперед і навпаки.

      Висуватися не довше, ніж на 3-4 секунди. Це приблизно 4-5 кроків. Для того, щоб противнику було складніше на вас навестися. Коли ви довше це робите – йому легше навестися, а відповідно, – і відкрити вогонь та уразити вас,
      – розповів курсантам тренер.

      За такої тактики кожен має спиною відчувати побратима, бути уважним і чітко рухатися у своєму секторі. Інакше можна від товариша піймати кулю в спину.

      навчання десант житомир
      Штурм ворожих позицій у відкритому полі

      Під умовним шквальним вогнем ворога курсанти відпрацьовують норматив із закопування в землю. Максиму, колишньому гірнику з Волновахи, землю рити не звикати. В шахті, на глибині 800 метрів, він сповна відчув принади гірничого життя. "Шахта – це тупик... Коли військовий, ти не сидиш на глибині 800 метрів під землею в темній печері", – поділився досвідом курсант. 

      Щоб курсантам заритися якнайглибше – є лише 25 хвилин. 

      Найважче навчити солдата копати. Тому що кожен рейнджер думає, що він боєць, що він усього навчився. А реально – приїжджаємо на війну, і змусити солдата копати: "Нє, нє, нє, я не для того вчився, щоби просто копати лопатою". Саме тут, у навчальному центрі, треба переламувати, що лопата – це їхнє життя. Чим глибше закопається – тим довше проживе,
      – наголосив командир навчальної роти Василь Янюк. 

      навчання десант житомир
      Курсант закопується під "шквальним вогнем"

      навчання полігон житомир
      Інструктор навмисно створює додатковий емоційний тиск на курсанта

      полігон житомир навчання
      Від лопати залежить життя військового

      Про військову присягу курсантів – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України війна Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Рекрут.UA. Десант Новини Житомира Зброя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      3534
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сьогодні , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 180
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сьогодні , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 641
      "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      сьогодні , 12:01 "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      529
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук