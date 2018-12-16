"Лопата – ваша жизнь": какими беспощадными методами учат закапываться украинских курсантов

На полигоне в Житомире курсанты продолжают учиться, и с каждым днем все больше становятся похожими на настоящих десантников.

Базовая тренировка десантного учебного центра. Ребята занимают огневые точки. Ничего особенного. Но для Алексея с Петром – это принципиальное соревнование.

Читайте также: Какие адские испытания преодолевают солдаты во время обучения: впечатляющие фото и видео

На прошлых тренировках во время рукопашного боя Петр попал товарищу в челюсть, за что Алексей теперь должен отыграться в стрельбе и стать победителем.

Курсанты Петр и Алексей



Курсант попал другому в челюсть во время рукопашного боя

Так и произошло. Петр не попал ни в одну мишень. Его стрельба куда хуже рукопашки. И хоть задушевные разговоры, споры, импровизированные соревнования – это хорошо, сейчас главная цель рекрутов – учиться.



Стрельба курсантов

А для этого очень важно иметь правильную стойку, уверенно владеть оружием и делать плавный спуск. Именно поэтому нужно внимательно слушать инструктора. Если стрелять на месте для большинства – проблема, то что уж говорить о стрельбе в наступлении, да еще и под плотным огнем противника?



Инструктор показывает стойку во время стрельбы

На первых занятиях по тактике на полигоне от рекрутов требовалось просто отработать движение двойками вперед. Теперь же "высшая математика" – штурм вражеских позиций в открытом поле. Группа делится на "первые" и "вторые" номера. Пока "вторые" прикрывают огнем, "первые" идут вперед и наоборот.

Высовываться не дольше, чем на 3-4 секунды. Это примерно 4-5 шагов. Для того, чтобы противнику было сложнее на вас навестись. Когда вы дольше это делаете – ему легче навестись, а соответственно, – открыть огонь и поразить вас,

– рассказал курсантам тренер.

При такой тактике каждый должен спиной чувствовать собрата, быть внимательным и четко двигаться в своем секторе. Иначе можно от товарища поймать пулю в спину.



Штурм вражеских позиций в открытом поле

Под условным шквальным огнем врага курсанты отрабатывают норматив по закапыванию в землю. Максиму, бывшему горняку из Волновахи, землю рыть не привыкать. В шахте, на глубине 800 метров он сполна ощутил прелести горной жизни. "Шахта – это тупик... Когда военный, ты не сидишь на глубине 800 метров под землей в темной пещере", – поделился опытом курсант.

Чтобы курсантам зарыться как можно глубже – есть всего 25 минут.

Труднее всего научить солдата копать. Потому что каждый рейнджер думает, что он боец, что он всему научился. А реально – приезжаем на войну, и заставить солдата копать: "не, не, не, я не для того учился, чтобы просто копать лопатой". Именно здесь, в учебном центре, надо переламывать, что лопата – это их жизнь. Чем глубже закопается – тем дольше проживет,

– отметил командир учебной роты Василий Янюк.

Курсант закапывается под "шквальным огнем"​



Инструктор намеренно создает дополнительное эмоциональное давление на курсанта​



От лопаты зависит жизнь военного

О военной присяге курсантов – смотрите в программе.