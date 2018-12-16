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      "Лопата – ваша жизнь": какими беспощадными методами учат закапываться украинских курсантов

      Рекрут.UA. Десант 155 Читати новину українською

      На полигоне в Житомире курсанты продолжают учиться, и с каждым днем все больше становятся похожими на настоящих десантников.

      Базовая тренировка десантного учебного центра. Ребята занимают огневые точки. Ничего особенного. Но для Алексея с Петром – это принципиальное соревнование.

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      На прошлых тренировках во время рукопашного боя Петр попал товарищу в челюсть, за что Алексей теперь должен отыграться в стрельбе и стать победителем.

      навчання десант житомир

      Курсанты Петр и Алексей

      навчання десант житомир
      Курсант попал другому в челюсть во время рукопашного боя

      Так и произошло. Петр не попал ни в одну мишень. Его стрельба куда хуже рукопашки. И хоть задушевные разговоры, споры, импровизированные соревнования – это хорошо, сейчас главная цель рекрутов – учиться.

      навчання десант житомир
      Стрельба курсантов

      А для этого очень важно иметь правильную стойку, уверенно владеть оружием и делать плавный спуск. Именно поэтому нужно внимательно слушать инструктора. Если стрелять на месте для большинства – проблема, то что уж говорить о стрельбе в наступлении, да еще и под плотным огнем противника?

      навчання десант житомир
      Инструктор показывает стойку во время стрельбы

      На первых занятиях по тактике на полигоне от рекрутов требовалось просто отработать движение двойками вперед. Теперь же "высшая математика" – штурм вражеских позиций в открытом поле. Группа делится на "первые" и "вторые" номера. Пока "вторые" прикрывают огнем, "первые" идут вперед и наоборот.

      Высовываться не дольше, чем на 3-4 секунды. Это примерно 4-5 шагов. Для того, чтобы противнику было сложнее на вас навестись. Когда вы дольше это делаете – ему легче навестись, а соответственно, – открыть огонь и поразить вас,
      – рассказал курсантам тренер.

      При такой тактике каждый должен спиной чувствовать собрата, быть внимательным и четко двигаться в своем секторе. Иначе можно от товарища поймать пулю в спину.

      навчання десант житомир
      Штурм вражеских позиций в открытом поле

      Под условным шквальным огнем врага курсанты отрабатывают норматив по закапыванию в землю. Максиму, бывшему горняку из Волновахи, землю рыть не привыкать. В шахте, на глубине 800 метров он сполна ощутил прелести горной жизни. "Шахта – это тупик... Когда военный, ты не сидишь на глубине 800 метров под землей в темной пещере", – поделился опытом курсант.

      Чтобы курсантам зарыться как можно глубже – есть всего 25 минут.

      Труднее всего научить солдата копать. Потому что каждый рейнджер думает, что он боец, что он всему научился. А реально – приезжаем на войну, и заставить солдата копать: "не, не, не, я не для того учился, чтобы просто копать лопатой". Именно здесь, в учебном центре, надо переламывать, что лопата – это их жизнь. Чем глубже закопается – тем дольше проживет,
      – отметил командир учебной роты Василий Янюк.

      навчання десант житомир

      Курсант закапывается под "шквальным огнем"​

      навчання полігон житомир
      Инструктор намеренно создает дополнительное эмоциональное давление на курсанта​

      полігон житомир навчання
      От лопаты зависит жизнь военного

      О военной присяге курсантов – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил война Рекрут.UA. Десант Оружие Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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