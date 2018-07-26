Генсек ОБСЕ Томас Гремингер посетил Украину: подробности

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер прибыл в Украину. Он уже успел посетить Краматорск и встретиться с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

Об этом сам Гремингер написал на своей странице в Twitter.

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Прилетел в Краматорск, чтобы увидеть в работе Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Гордый иметь такую профессиональную и преданную команду. Их работа имеет решающее значение для предотвращения новой и опасной эскалации кризиса в Украине,

– написал он.

Кроме этого, генеральный секретарь ОБСЕ сообщил, что имел "теплую и дружескую встречу" с заместителем главы МИД Украины Василием Боднаром, во время которой поблагодарил украинское правительство за поддержку работы миссии.



Добавим, что в рамках своего визита Гремингер должен провести пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске Донецкой области.