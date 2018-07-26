Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер відвідав Україну: подробиці

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер прибув до України. Він вже встиг відвідати Краматорськ та зустрітися із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем.

Про це сам Гремінгер написав на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: "Військові рішення миру не принесуть": в ОБСЄ пояснили, як припинити війну на Донбасі

Прилетів до Краматорська, щоб побачити в роботі Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Гордий мати таку професійну та віддану команду. Їхня робота має вирішальне значення для запобігання нової та небезпечної ескалації кризи в Україні,

– написав він.

Окрім цього, генеральний секретар ОБСЄ повідомив, що мав "теплу та дружню зустріч" із заступником очільника МЗС України Василем Боднарем, під час якої подякував українському уряду за підтримку роботи місії.

Додамо, що в рамках свого візиту Гремінгер має провести прес-брифінг у п'ятницю, 27 липня, у Краматорську Донецької області.