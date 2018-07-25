На Донбас приїде генсек ОБСЄ Гремінгер
Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер 27 липня відвідає схід України та дасть брифінг для преси.
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
Там уточнили, що Гремінгер проведе прес-брифінг у п'ятницю, 27 липня, у Краматорську Донецької області.
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"Він розповість про ролі та діяльність ОБСЄ в Україні та за її межами", – сповістили в Організації.
До слова, раніше в ОБСЄ заявили, миротворчі сили ООН не зможуть забезпечити безпеку та знизити ризики для міжнародних спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі, як того вимагає Росія. Це можуть зробити лише самі сторони військового конфлікту.
Джерело: 24 канал
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