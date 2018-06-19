17:14
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чому вимога Росії щодо миротворців на Донбасі є недоцільною: пояснення ОБСЄ

204 Читать новость на русском
Миротворці не зможуть захистити представників ОБСЄ на Донбасі
Миротворці не зможуть захистити представників ОБСЄ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Миротворчі сили ООН не зможуть забезпечити безпеку та знизити ризики для міжнародних спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі, як того вимагає Росія. Це можуть зробити лише самі сторони військового конфлікту.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

Читайте також: Для Росії ідеальна місія – це російські війська, перейменовані в миротворців, – експерт

Давайте дотримуватися фактів. Основні ризики, з якими стикаються наші спостерігачі, – це міни та боєприпаси, які не розірвалися на місцях, а також потрапляння під перехресний вогонь. Найефективніше знизити ці ризики можуть самі сторони. Вони керують цим озброєнням і закладають міни або знають, де ці міни були встановлені,
– наголосив представник ОБСЄ.

За його словами, СММ ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка може сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні і навколо неї.

Хуг зазначив, що незалежно від того, чи схвалить Радбез ООН миротворчу місію в Україні чи ні, результат в досягненні миру буде залежати від того, як виконуються прийняті зобов'язання, в тому числі положення мінських угод з розмінування, відведення озброєння та інше.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Миротворчий контингент ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук