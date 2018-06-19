Чому вимога Росії щодо миротворців на Донбасі є недоцільною: пояснення ОБСЄ

Миротворчі сили ООН не зможуть забезпечити безпеку та знизити ризики для міжнародних спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі, як того вимагає Росія. Це можуть зробити лише самі сторони військового конфлікту.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

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Давайте дотримуватися фактів. Основні ризики, з якими стикаються наші спостерігачі, – це міни та боєприпаси, які не розірвалися на місцях, а також потрапляння під перехресний вогонь. Найефективніше знизити ці ризики можуть самі сторони. Вони керують цим озброєнням і закладають міни або знають, де ці міни були встановлені,

– наголосив представник ОБСЄ.

За його словами, СММ ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка може сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні і навколо неї.

Хуг зазначив, що незалежно від того, чи схвалить Радбез ООН миротворчу місію в Україні чи ні, результат в досягненні миру буде залежати від того, як виконуються прийняті зобов'язання, в тому числі положення мінських угод з розмінування, відведення озброєння та інше.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".