Почему требование России относительно миротворцев на Донбассе нецелесообразно: объяснение ОБСЕ

Миротворческие силы ООН не смогут обеспечить безопасность и снизить риски для международных наблюдателей ОБСЕ на оккупированном Донбассе, как того требует Россия. Это могут сделать только сами стороны военного конфликта.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

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Давайте придерживаться фактов. Основные риски, с которыми сталкиваются наши наблюдатели, – это мины и боеприпасы, которые не разорвались на местах, а также попадания под перекрестный огонь. Эффективнее всего снизить эти риски могут сами стороны. Они управляют этим вооружением и закладывают мины, или знают, где эти мины были установлены,

– подчеркнул представитель ОБСЕ.

По его словам, СММ ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая может способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг него.

Хуг отметил, что независимо от того, одобрит ли Совбез ООН миротворческую миссию в Украине или нет, результат в достижении мира будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства, в том числе положения минских соглашений по разминированию, отводу вооружения и прочее.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".