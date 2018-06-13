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Для России идеальная миссия – это российские войска, переименованные в миротворцев, – эксперт

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Миссии ООН на Донбассе в этом году не будет
Миссии ООН на Донбассе в этом году не будет / Фото из открытых источников

На встрече глав МИД "нормандской четверки" обсудили формулы размещения миротворческих полицейских войск, географию, принципы, но не договорились о самом важном – дату ввода. Даже дату начала набора войск. Поэтому, очевидно, данное решение в этом году не примут.

Такое мнение 24 канала высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как замечает политолог, в частности, участники заявили, что это лишь предварительная договоренность относительно миссии ООН, а более конкретно обсуждение состоится на следующей встрече.

Если Россия и дальше будет играть в дурака, говорить одно, а делать другое, то о какой миссии ООН можно говорить? Когда Москва призывает ввести миссию вместе с Беларусью, то на это никто не согласится. Для России идеальная миссия – переименовать российские войска в миротворческие,
– говорит Давидюк.

При этом специалист подчеркивает: на Россию надо продолжать давление, думать, как с этим работать, предлагать новые решения и подходы.

"Если Трамп подписывает соглашение с Ким Чен Ыном, то надо думать, каким образом, не теряя собственного интереса, можно договариваться с Россией. И разрабатывать такие формулы, чтобы ей было выгодно ввести миссии ООН. Но не за счет нашего суверенитета. Ибо это будет капитуляция. Россия всегда должна помнить, что мы не отказываемся от ее наказания за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, что они будут платить репарацию, отвечать за убийства, военные преступления", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 11 июня в Берлине "нормандская четверка" обсудила вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождение украинских политических заключенных, которых удерживают в РФ, а также формат миротворческой миссии.

Что такое Нормандский формат?
Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытие так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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