Для Росії ідеальна місія – це російські війська, перейменовані в миротворців, – експерт

На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" обговорили формули розміщення миротворчих поліцейських військ, географію, принципи, але не домовилися про найважливіше – дату введення. Навіть дату початку набору військ. Тому, вочевидь, це рішення цього року не приймуть.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як зауважує політолог, зокрема, учасники заявили, що це лише попередня домовленість щодо місії ООН, а більш конкретно обговорення відбудеться на наступній зустрічі.

Якщо Росія і далі гратиме в дурня, говорити одне, а робити інше, то про яку місію ООН можна говорити? Коли Москва закликає ввести місію разом з Білоруссю, то на це ніхто не погодиться. Для Росії ідеальна місія – перейменувати російські війська в миротворчі,

– наголошує Давидюк.

При цьому фахівець наголошує: на Росією треба продовжувати тиск, думати, як з цим працювати, пропонувати нові рішення і підходи.

"Якщо Трамп підписує угоду з Кім Чен Ином, то треба думати, яким чином, не втрачаючи власний інтерес, можна домовлятися з Росією. І розробляти такі формули, щоб їй було вигідно ввести місії ООН. Але не за рахунок нашого суверенітету. Бо це буде капітуляція. Росія завжди повинна пам’ятати, що ми не відмовляємося від її покарання за анексію Криму і окупацію Донбасу, що вони платитимуть репарацію, відповідати за вбивства, військові злочини", – підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 11 червня в Берліні "нормандська четвірка" обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і формат миротворчої місії.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.