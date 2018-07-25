На Донбасс приедет генсек ОБСЕ Гремингер
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер 27 июля посетит восток Украины и даст брифинг для прессы.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Там уточнили, что Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске Донецкой области.
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"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", – сообщили в организации.
К слову, ранее в ОБСЕ заявили, что миротворческие силы ООН не смогут обеспечить безопасность и снизить риски для международных наблюдателей ОБСЕ на оккупированном Донбассе, как того требует Россия. Это могут сделать только сами стороны военного конфликта.
Источник: 24 канал
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