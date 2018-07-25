"Військові рішення миру не принесуть": в ОБСЄ пояснили, як припинити війну на Донбасі

Україна може вирішити кофлікт на Донбасі, де триває російсько-українська війна, лише ведучи діалог між сторонами, які можуть досягнути домовленості. Іншого мирного шляху припинення війни на тимчасово окупованій РФ території України немає.

Про це заявила заступниця Голови Спецмоніторингової місії ОБСЄ в Україні Алешка Сімкіч, передає "Громадське".

Читайте також: Волкер пояснив, чому Україна має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Як людина, яка працювала в дипломатичній сфері все своє життя, я не вірю у військові рішення. Вони можуть привносити щось, але вони ніколи не принесуть сталий мир, не в нинішні часи і не в тому місці, де ми зараз. Я бачу вирішення конфлікту в Україні у веденні діалогу,

– наголосила вона.

Як зауважила заступниця голови СММ ОБСЄ в Україні, діалог потрібно вести між всіма сторонами, які можуть досягнути домовленості.

"Я розумію політичні аспекти того, що зараз кажу. Аспект, який не дозволяє вести діалог, це відсутність довіри", – додала Сімкіч.

Також, вона зазначила, що Україна — це сильна суверенна держава, яка говорить про ситуацію на Донбасі та голосно заявляє про факти агресії Росії.

"Щодо ситуації в Україні у нас є багато третіх сторін, які зацікавлені в ситуації, і можуть виступати медіаторами під час перемовин", – підсумувала Сімкіч.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер розповів, що на тимчасово окупованому Донбасі не може відбутися референдум, який ймовірно запропонував провести президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, так як він буде нелегітимним.