Генсек ООН проведет разговор с Путиным в России

На следующей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш поедет в Россию чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Генсек ООН будет находиться в России 20 и 21 июня.

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Кроме встречи с Путиным, он поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Российской православной церкви патриархом Кириллом.

Пойдет Ґутерриш и на футбол. Он посмотрит на футбольный матч между Португалией и Марокко.