Генсек ООН проведет разговор с Путиным в России
На следующей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш поедет в Россию чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Генсек ООН будет находиться в России 20 и 21 июня.
Читайте также: Меркель может поехать в Россию на ЧМ-2018
Кроме встречи с Путиным, он поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Российской православной церкви патриархом Кириллом.
Пойдет Ґутерриш и на футбол. Он посмотрит на футбольный матч между Португалией и Марокко.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии