Генсек ООН проведе розмову з Путіним в Росії
Наступного тижня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш поїде щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Генсек ООН перебуватиме в Росії 20 та 21 червня.
Читайте також: Меркель може поїхати до Росії на ЧС-2018
Окрім зустрічі з Путіним, він поговорить з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.
Піде Ґутерріш і на футбол. Він перегляне на футбольний матч між Португалією і Марокко.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі