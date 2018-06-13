Генсек ООН проведе розмову з Путіним в Росії

Наступного тижня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш поїде щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Генсек ООН перебуватиме в Росії 20 та 21 червня.

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Окрім зустрічі з Путіним, він поговорить з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

Піде Ґутерріш і на футбол. Він перегляне на футбольний матч між Португалією і Марокко.