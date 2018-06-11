Меркель може поїхати до Росії на ЧС-2018

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у неї відсутн принципові підстави відмовлятися від поїздки в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018 року.

Про це Меркель повідомила 10 червня у програмі каналу ARD Anne Will, передає DW.

За словами канцлера Німеччини, це рішення залежить лише від насиченості її графіка.

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При цьому вона додала, щ з іншого боку, цю поїздку можна "поєднати з політичними переговорами".

Меркель також висловила думку про те, що Росія наразі не може повернутись до формату G8.

"Я можу уявити собі ситуацію, за якої Росія знову стане частиною (G8, – ред.). Однак для початку Росія повинна продемонструвати прогрес у реалізації мінських домовленостей", – наголосила канцлер Німеччини.