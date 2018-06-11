Меркель может поехать в Россию на ЧМ-2018

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее отсутствуют принципиальные основания отказываться от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом Меркель сообщила 10 июня в программе канала ARD Anne Will, передает DW.

По словам канцлера Германии, это решение зависит только от насыщенности ее графика.

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При этом она добавила, что с другой стороны, эту поездку можно "совместить с политическими переговорами".

Меркель также выразила мнение о том, что Россия пока не может вернуться к формату G8.

"Я могу представить себе ситуацию, при которой Россия снова станет частью (G8, – ред.). Однако для начала Россия должна продемонстрировать прогресс в реализации минских договоренностей", – подчеркнула канцлер Германии.