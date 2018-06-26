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Генсек Совета Европы отреагировал на отказ РФ освободить Сенцова

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд / uain.press

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что ему неизвестно об отказе Кремля относительно его просьбы к президенту РФ Владимиру Путину освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем – обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву – ред.) в связи с господином Сенцовым, но также говорил о ситуации в отношении всех других заключенных с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу,
– заявил Ягланд.

Также Ягланд добавил, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или с помощью оружия или гибридной войны", – сказал генсек.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Украинцы в плену РФ Олег Сенцов ПАСЕ
Источник: 24 Канал
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