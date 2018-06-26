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Генсек Ради Європи відреагував на відмову РФ звільнити Сенцова

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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд / uain.press

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що йому невідомо про відмову Кремля на його прохання до президента РФ Володимира Путіна звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляєш "Укрінформ".

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Мені здається, що прийшов час передати обом сторонам наступні тези: що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації було б звільнення ув'язнених і надалі - обмін ув'язненими. В першу чергу, це питання я порушував (в ході візиту в Москву - ред.) у зв'язку з паном Сенцовим, але також говорив про ситуацію щодо всіх інших ув'язнених з обох сторін. Я продовжуватиму цю роботу,
– заявив Ягланд.

Також Ягланд додав, що не знає про відмову Кремля на його лист президенту Росії із закликом звільнити Олега Сенцова.

"Я не збираюся здаватися. Тому що мені здається дуже важливим, щоб дві сторони робили зусилля для зниження напруженості, щоб припинити будь-яку форму військових дій, чи то на словах або за допомогою зброї, або гібридної війни", – сказав генсек.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини політики Євросоюз Олег Сенцов ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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