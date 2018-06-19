Генсек Совета Европы встретится с Путиным и Москальковой

В среду, 20 июня, в Москву прибудет Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В программу визита входит встреча с президентом России Владимиром Путиным и уполномоченной по правам человека в РФ Москальковой

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.

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"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", – сообщили в Совете Европы.

Также отмечается, что в программу визита входит встреча с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.