Генсек Совета Европы встретится с Путиным и Москальковой
В среду, 20 июня, в Москву прибудет Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В программу визита входит встреча с президентом России Владимиром Путиным и уполномоченной по правам человека в РФ Москальковой
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.
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"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", – сообщили в Совете Европы.
Также отмечается, что в программу визита входит встреча с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Источник: 24 Канал
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