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Генсек Ради Європи зустрінеться з Путіним та Москальковою

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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд / coe.int

У середу, 20 червня, до Москви прибуде Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. До програми візиту входить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним та уповноваженим з прав людини в РФ Москальковою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РЄ.

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"Генеральний секретар Турбйорн Ягланд зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у середу для того, щоб обговорити поточні відносини між Росією та Радою Європи", – повідомили в Раді Європи.

Також зазначається, що до програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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