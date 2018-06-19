Генсек Ради Європи зустрінеться з Путіним та Москальковою

У середу, 20 червня, до Москви прибуде Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. До програми візиту входить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним та уповноваженим з прав людини в РФ Москальковою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РЄ.

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"Генеральний секретар Турбйорн Ягланд зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у середу для того, щоб обговорити поточні відносини між Росією та Радою Європи", – повідомили в Раді Європи.

Також зазначається, що до програми візиту входить зустріч з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.