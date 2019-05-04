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      Генсек Совета Европы заявил о "хороших шансах" решить конфликт с Россией

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      Генсек Совета Европы заявил о хороших шансах избежать выхода России из организации, – СМИ
      Генсек Совета Европы заявил о хороших шансах избежать выхода России из организации, – СМИ / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

      Сейчас продолжаются "предметные дискуссии" между комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и "это дает надежду", сказал он в интервью AFP, пишет DW.

      Читайте также: Россия просчиталась, – Климкин о провале Москвы в ПАСЕ

      Генсек организации уверен, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе Совета. При этом он считает, что исключение России станет "драматическим" событием, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе.

      На одной стороне этой новой границы будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, а на другой - около 140 миллионов граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна,
      – заявил он.

      Турбьерн Ягланд должен покинуть свой пост в нынешнем году. В то же время он надеется, что найти выход из ситуации с Россией удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

      Отметим, в Госдуме России уверены, что Совет Европы должен вернуть им взносы за три года. Там нажаловались, что российская делегация уже не участвовала в работе ПАСЕ, однако деньги платила.

      Выборы в Совете Европы состоятся в июне 2019 года. На должность генсека СЕ претендуют четверо политиков: вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

      Мандат нового генерального секретаря СЕ, который сменит на посту Турбьерна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года.

      Почему России нет в ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос.

      Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций". В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращена.

      Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Евросоюз ПАСЕ
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