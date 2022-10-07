Согласно ему, теперь на учет женщины будут становиться только добровольно, если их специальность или профессия родственна военно-учетной специальности в войсках.

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Генштаб отреагировал на закон о взятии женщин на военный учет

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что народные депутаты поставили точку в вопросе военного учета женщин, приняв в целом законопроект №6482.

Мы законодательно закрепили, что это будет добровольно, однако обязательный учет оставили для медицинских работников, как всегда. Приказ Министерство обороны Украины относительно перечня необходимых специальностей может изменяться,

– объяснил Александр Завитневич.

По его словам, на 7 октября еще ни одного медика не мобилизовали в ряды ВСУ – все медицинские работники приходили исключительно добровольно и сейчас нужды в медиках в армии нет.

Стоит вспомнить, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что в их рядах служит ориентировочно 38 тысяч женщин, из которых только 5 тысяч находились на передовой, по состоянию на июль 2022 года.

Совет принял добровольный военный учет женщин

Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном взятии женщин на военный учет. За него 7 октября проголосовали 297 народных депутатов.

Женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию,

– объяснил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в документе проекта закона не изменили норму об обязательном взятии на учет женщин-медиков.

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