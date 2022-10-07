Згідно з ним, тепер на облік жінки ставатимуть тільки добровільно, якщо їхня спеціальність або професія споріднена з військово-обліковою спеціальністю у військах.

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Генштаб відреагував на закон про взяття жінок на військовий облік

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що народні депутати поставили крапку в питанні військового обліку жінок, ухваливши в цілому законопроєкт №6482.

Ми законодавчо закріпили, що це буде добровільно, однак обов'язковий облік залишили для медичних працівників, як це було завжди. Наказ Міністерство оборони України щодо переліку необхідних спеціальностей може змінюватися,

– пояснив Олександр Завітневич.

За його словами, станом на 7 жовтня ще жодного медика не мобілізували до лав ЗСУ – всі медичні працівники приходили виключно добровільно й зараз потреби в медиках у війську немає.

Варто пригадати, що у Генеральному штабі Збройних Сил України зазначили, що у їхніх лавах наразі служить орієнтовно 38 тисяч жінок, із яких тільки 5 тисяч перебували на передовій, станом на липень 2022 року.

Рада ухвалила добровільний військовий облік жінок

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік. За нього 7 жовтня проголосували 297 народних депутатів.

Жінки, які мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням,

– пояснив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, в документі проєкту закону не змінили норму про обов'язкове взяття на облік жінок-медиків.

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