Генштаб показал механизированную бригаду имени князя Острожского, уничтожающую вражескую технику

4 апреля 2022 , 08:07
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российскому оккупанту и уничтожать его технику.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал эффектную работу наших защитников.

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Боевая работа коллектива 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Вместе победим", – подписали ролик в Генштабе.

Смотрите видео мастерского уничтожения техники оккупанта:

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Автор: Марія Лелека