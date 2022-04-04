Генштаб показал механизированную бригаду имени князя Острожского, уничтожающую вражескую технику
4 апреля 2022 , 08:07Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российскому оккупанту и уничтожать его технику.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал эффектную работу наших защитников.
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Боевая работа коллектива 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Вместе победим", – подписали ролик в Генштабе.
Смотрите видео мастерского уничтожения техники оккупанта:
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