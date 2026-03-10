Генштаб показал момент удара по заводу "Кремний Эл" ракетами Storm Shadow

Украина ударила по российскому заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщили в Генштабе. Очень важно, что видео, которое там выложили, было снято с украинского дрона.

Читайте также Где расположен российский завод "Кремний Эл", который атаковали ракеты: показываем на карте

Удар по российскому заводу "Кремний Эл" попал на видео

В Генштабе ВСУ рассказали, что зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Но масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.

Важно, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд". То есть украинский дрон фактически снимал ракетный удар по заводу.

Момент удара по заводу "Кремний Эл": смотрите видео

Напомним, "Кремний Эл" расположен непосредственно в российском городе Брянск. Если брать по прямой, то расстояние от завода до Украины – около 105 километров.

Показываем завод "Кремний Эл" в Брянске на карте

На сайте самого завода пафосно сказано, что "Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором работает более 1,7 тысячи человек. Там гордятся своей продукцией, мол, количество отказов среди их клиентов – одна на 2 миллиона изделий. То есть завод производит качественную продукцию. И модернизирует свои мощности.

Собственно, "Эл" в названии завода указывает на производство электроники.

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер",

– объяснили в Генштабе.

Поэтому Силы обороны снизили военно-экономический потенциал брянского завода микроэлектроники, ударив ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

Что известно об ударе по заводу "Кремний Эл"?

Об атаке по Брянску стало известно днем 10 марта. Россияне жаловались на серию громких взрывов и дым в городе.

Интересно, что вечером того же дня атаку подтвердил Владимир Зеленский. Президенту позвонил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и доложил об успешной атаке по заводу "Кремний Эл". Зеленский озвучил эту информацию, ведь как раз говорил с прессой.

А через несколько часов в Генштабе выложили видео.

Насколько успешна эта атака?