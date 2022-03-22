Генштаб показал последствия боев в Луганской области

В Луганской области российские боевики пытаются захватить украинские города, обстреливают городки, села и мирных людей.

Однако Вооруженные Силы Украины не отступают. Продолжаются обстрелы и ведутся уличные бои. Поэтому у противника нет успеха в попытках продвинуться и закрепиться на запланированных местностях.

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Генштаб ВСУ показал видео, где можно увидеть кадры последствий войны в Луганской области – разбомбленные дороги, техника и тела оккупантов на земле.

Добавим, что русские захватчики стали "удобрением" для луганской земли после встречи с нашими военными. Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины отправляются в ад оккупантов, пришедших с войной в Украину.

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