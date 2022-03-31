Генштаб: в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу
31 марта 2022 , 14:17Читати новину українською
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 31 марта 2022 года.
Согласно обнародованной информации, враг сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций.
Важно Россияне пытаются захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь
А именно в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.
"На Таврийском направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул логистическую базу. Активных действий не проводит", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
К теме смотрите видео о потерях рашистов по состоянию на утро 31 марта: