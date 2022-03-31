Генштаб: в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу

31 марта 2022 , 14:17
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 31 марта 2022 года.

Согласно обнародованной информации, враг сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций.

Важно Россияне пытаются захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь

А именно в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.

"На Таврийском направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул логистическую базу. Активных действий не проводит", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

К теме смотрите видео о потерях рашистов по состоянию на утро 31 марта:

 

Автор: Марія Лелека