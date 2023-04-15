Об этом и общей ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ от 15 апреля. Читайте дальше, где ведутся самые жестокие бои.

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Наши защитники отбили более 50 атак

Отмечаем, что враг не оставляет стремления выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью оккупанты продолжают идти вперед.

По данным Генштаба, сосредоточены наступательные усилия российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Что касается самых ожесточенных боев, то они продолжаются за Бахмут и Марьинку. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отбить 56 атак врага.

Какая ситуация на разных направлениях

Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там не зафиксировали наступательных группировок врага. Да и сама оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.

Там не зафиксировали наступательных группировок врага. Да и сама оперативная обстановка не претерпела существенных изменений. Купянское направление. Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Лиманское направление. За прошедшие сутки оккупанты наступали в районах Дибровы и Белогоровки. Но успехов достичь им не удалось.

За прошедшие сутки оккупанты наступали в районах Дибровы и Белогоровки. Но успехов достичь им не удалось. Бахмутское направление. Все еще продолжаются тяжелые бои за сам Бахмут. Кроме того, оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Торецк, Орехово-Василовку и Богдановку.

Все еще продолжаются тяжелые бои за сам Бахмут. Кроме того, оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Торецк, Орехово-Василовку и Богдановку. Авдеевское направление. Там тоже оккупанты без успеха шли в наступление на район Новокалинового и Первомайского. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Первомайское и Карловку.

Там тоже оккупанты без успеха шли в наступление на район Новокалинового и Первомайского. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Первомайское и Карловку. Марьинское направление. Многочисленные атаки врага удалось отбить вблизи Марьинки Донецкой области. Под обстрелы попали Победа и Новомихайловка.

Многочисленные атаки врага удалось отбить вблизи Марьинки Донецкой области. Под обстрелы попали Победа и Новомихайловка. Шахтерское направление. За прошедшие сутки наступательных действий на этом направлении не фиксировали. Враг же обстрелял Богоявленку, Шахтерское, Новоукраинку, Большую Новоселку, Нескучное, Золотую Ниву, а также Угледар на Донетчине.

За прошедшие сутки наступательных действий на этом направлении не фиксировали. Враг же обстрелял Богоявленку, Шахтерское, Новоукраинку, Большую Новоселку, Нескучное, Золотую Ниву, а также Угледар на Донетчине. Запорожское и Херсонское направления. Там оккупанты продолжают вести оборонные действия. За прошедшие сутки захватчики обстреляли более 40 населенных пунктов в Запорожье и Херсонской области.

Заметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по скоплению живой силы и технике врага. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района скопления живой силы, вооружения и техники. Также пострадала 1 станция радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты продолжают мародерить

По данным Генштаба, оккупанты мародерят на временно оккупированных территориях. Известно, что в Новокаховском районе Херсонской области сливали масло из электротрансформаторов. Это стало причиной обесточивание отдельных улиц населенных пунктов в этом районе.