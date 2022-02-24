В частности, в Харьковском направлении и в районе проведения Операции Объединенных сил. В то же время на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка оккупантов.

К теме В войне с Россией погибли более 40 украинских военных

По данным Генштаба ВСУ, ситуация остается сложной и в Херсонском направлении. Однако силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Противника остановили в Черниговской области. Благодаря силам украинских военных вернули под полный контроль города Мариуполь и Счастье.

Уничтожены не менее 6 самолетов, 2 вертолета и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Стоит прочесть Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!