Информацию о количестве погибших в первый день войны России против Украины уточняют. Об этом заявил Алексей Арестович во время брифинга, сообщает 24 канал.
Обратите внимание 18-летние нацгвардейцы подбили 4 российских танка, – Арестович
Информацию опубликуют позднее
Алексей Арестович заявил, что сейчас уточняют информацию о точном количестве погибших и раненых. Эти данные обещают опубликовать впоследствии.
Я знаю, что более 40 погибших и несколько десятков раненых,
– заявил Арестович.
Кроме того, Арестович, как и президент, призвал украинцев сдавать кровь.