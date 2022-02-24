Информацию о количестве погибших в первый день войны России против Украины уточняют. Об этом заявил Алексей Арестович во время брифинга, сообщает 24 канал.

Обратите внимание 18-летние нацгвардейцы подбили 4 российских танка, – Арестович

Информацию опубликуют позднее

Алексей Арестович заявил, что сейчас уточняют информацию о точном количестве погибших и раненых. Эти данные обещают опубликовать впоследствии.

Я знаю, что более 40 погибших и несколько десятков раненых,

– заявил Арестович.

Кроме того, Арестович, как и президент, призвал украинцев сдавать кровь.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь в защиту нашего государства. Мы ценим их подвиг и никогда его не забудем.

Наши Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы оккупант получил по заслугам.