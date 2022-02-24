Інформацію щодо кількості загиблих у перший день війни Росії проти України уточнюють. Про це заявив Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Інформацію опублікують згодом
Олексій Арестович заявив, що зараз уточнюють інформацію про точну кількість загиблих та поранених. Ці дані обіцяють опублікувати згодом.
Я знаю наразі, що більше 40 загиблих і кілька десятків поранених,
– заявив Арестович.
Крім того, Арестович, як і президент закликав українців здавати кров.