Зокрема, на Харківському напрямку та у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Водночас на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки окупантів.
До теми У війні з Росією загинуло понад 40 українських військових
За даними Генштабу ЗСУ, ситуація залишається складною й на Херсонському напрямку. Однак сили оборони України дають відсіч агресору.
Противника зупинили у Чернігівській області. Також завдяки силам українських військових повернули під повний контроль міста Маріуполь та Щастя.
Знищено не менше ніж 6 літаків, 2 вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено приблизно 50 російських окупантів,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
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