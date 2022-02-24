Зокрема, на Харківському напрямку та у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Водночас на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки окупантів.

До теми У війні з Росією загинуло понад 40 українських військових

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація залишається складною й на Херсонському напрямку. Однак сили оборони України дають відсіч агресору.

Противника зупинили у Чернігівській області. Також завдяки силам українських військових повернули під повний контроль міста Маріуполь та Щастя.

Знищено не менше ніж 6 літаків, 2 вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено приблизно 50 російських окупантів,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

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