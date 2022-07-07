Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он отметил, что есть логика военная, а есть – гражданская.

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Генштаб наработает новое решение

Подоляк отметил, что война – это марафон, который должен изменить отношение украинцев ко всему для них привычному. Военные, принимая решения, исходят из своих понятных мотивов. Они хотят получить страну, которая будет готова защищать свою территорию в полном объеме.

"Безусловно, они используют всю документацию, которая у нас уже была наработана. Это вопрос не сегодняшнего времени. Это вопрос, который уже 20 или 30 лет, как был отработан и так далее", – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что Украина должна жить в современном мире. Именно поэтому президент Владимир Зеленский очень ясно поставил акценты. Он дал Генштабу ВСУ приказ внести в старые документы, на основе которых военные наработали этот запрет, изменения:

с одной стороны, чтобы людям было комфортно и они могли работать в рамках экономики военного времени и имели возможность не ограничивать себя.

с другой стороны, чтоб военные имели полную статистику кто, когда и где будет находиться.

"Сейчас это будет доработано с точки зрения логистики, и все будет работать как часы. Здесь нет никакой конспирологии", – отметил Подоляк.

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Между Зеленским и Залужным нет конфликта

Советник главы ОП добавил, что украинцы привыкли к отсутствию конфликтов, ведь первые 1,5 месяца полномасштабной войны их совсем не было.

"Почему? Потому что все были в шоке, все сидели тихонько в стороне и не давали никаких советов в своем традиционном стиле, сидя на диване. Все же – эксперты. Мы это понимали. Но когда началась война, экспертов не было", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас снова начали сыпаться советы. Однако для демократической страны это совершенно нормально.

Но еще раз подчеркиваю – нет никакой конспирологии, нет никакого конфликта, тем более между Верховным главнокомандующим и просто Главнокомандующим. Это единственная вертикаль в военное время,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что все вопросы ежедневно и многократно решаются именно в прямой коммуникации президента и генерала Валерия Залужного. Потому он призвал не спекулировать на выдуманном "конфликте", ведь это помогает россиянам вести против Украины информационные компании.

"Я понимаю, что, может, уже кто-то выстраивает будущую политическую конфигурацию, потому что сегодня они – аутсайдеры. Они хотят снова зайти в политический процесс, взять себе какие-то определенные темы. Поэтому давайте так, когда выиграем войну, когда нанесем поражение врагу, а он очень мощный, ресурсный и так далее, после этого, пожалуйста, атакуйте или придумывайте конспирологию", – отметил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что для того, чтобы вернуться к традиции всех экспертно "умножать на 0", необходимо сначала победить оккупантов.

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