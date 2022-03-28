Речь идет о Кривом Роге, Запорожье и Николаеве. Также удерживают основные участки морского побережья.

К теме ВСУ эффективно сдерживают продвижение россиян и ведут оборонительные операции

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонительных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев. Также удерживают определенные участки морского побережья, охраняют и обороняют объекты критической инфраструктуры,

– говорят в сводке Генштаба.

В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

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