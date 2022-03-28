Мовиться про Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв. Також утримують основні ділянки морського узбережжя.

До теми ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва. Також утримують визначені ділянки морського узбережжя, охороняють та обороняють об'єкти критичної інфраструктури,

– кажуть у зведенні Генштабу.

У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

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