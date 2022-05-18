Также российские захватчики ведут разведку, оборудуют свои позиции. Об этом сообщили в Генштабе 18 мая.

Обратите внимание Взрывы в городах, враг переходит к обороне на Юге: основное за 84 день войны

Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки,

– говорится в сообщении.

По другим направлениям основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, пополнении запасов. Также враг пытается улучшить свое тактическое положение.