Також російські загарбники ведуть розвідку, обладнують свої позиції. Про це повідомили в Генштабі 18 травня.

Зверніть увагу Вибухи в містах, ворог переходить до оборони на Півдні: основне за 84 день війни

Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання,

– мовиться в повідомленні.

На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, поповненні запасів. Також ворог намагається покращити своє тактичне положення.