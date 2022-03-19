В Генштабе ВСУ рассказали о том, что в течение последних суток защитники Украины уничтожили несколько колонн техники врага в Николаевской области и Сумской области.

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ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала

Данные о потерях вражеской армии сейчас уточняются. Также украинские военные уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России.

Речь идет о генерал-лейтенанте Андрее Мордвичеве. Русского генерала ликвидировали при нанесении огневого поражения по противнику.

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