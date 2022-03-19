У Генштабі ЗСУ розповіли про те, що протягом останньої доби захисники України знищили кілька колон техніки ворога на Миколаївщині та Сумщині.

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ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала

Дані про втрати ворожої армії зараз уточнюються. Також українські військові знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії.

Йдеться про генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Російського генерала ліквідували під час нанесення вогневого ураження по окупантах.

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