В Генштабе ВСУ рассказали основные направления наступления врага

Идут 13-е сутки героического противостояния украинцев от российских захватчиков. В Генштабе Вооруженных Сил Украины назвали основные направления наступления врага.

На Восточном направлении группировка ООС защищает территории в Донецком, Слобожанском и части Таврического района. Идет круговая оборона Мариуполя.

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На Северном и Западном направлениях продолжается оборона в Полесском, Волынском и Северском районах. ВСУ по-прежнему продолжают оборону Чернигова.

Оборона Киева продолжает отражать наступление и сдерживать противника в окрестностях, а также наносить удары врагу.

На Юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

В Генштабе ВСУ добавили, что для усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Однако противник значительно снизил темпы продвижения, а его личный состав деморализован.

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