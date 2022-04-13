НАТО уж точно станет больше и мощнее. Финны почти готовы подавать заявку и начинают общественную дискуссию.

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Украина имеет оружие и готова побеждать

Шведы не заставят себя ждать, еще только месяц назад они были не готовы, две недели назад сомневались, а теперь готовы продвигаться вперед.

Мы уже успешно воюем натовским оружием, а в перспективе "советское" отойдет, а мы полностью перейдем на наше, относительно которого будет большой спрос, и натовское.

Мир быстро меняется, в нем сейчас для Украины нет ничего невозможного. Но геополитическое сражение Кремль уже проиграл, Запад стал более солидарным, Восток относится к России с презрением, а Кремль стала осуждать даже традиционно осторожная Мексика.

Путин получил новых врагов / Фото Getty Images

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Новые враги российского режима

В Кремле искали внешних врагов и нашли: теперь врагом российского режима стал почти весь мир: соответственно этот режим должен стать врагом всей цивилизации.

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