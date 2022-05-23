Геополитика тоже играет за Украину

Байден в Токио сказал, что США готовы защищать Тайвань военным путем в случае нападения Китая.

Президент США таким образом решил максимально поднять ставку.

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Ва-банк

Но он сказал и еще одну вещь, которая критически важна для Украины. Если не ответить Путину в Украине, то какой вывод из этого сделает Китай?

Другими словами, речь идет о месте Запада в этом мире.

Проигрыш Запада в Украине будет означать проигрыш Запада в 21 веке. Даже ничья – не вариант. Геополитика тоже играет на нас.

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: