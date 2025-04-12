Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Георгия Тихого в X.

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Как соцсеть Маска замалчивает военные преступления России

Тихий заявил, что социальная сеть X, которой владеет Илон Маск, замалчивает военные преступления России.

Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это – замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено,

– подчеркнул представитель.

Публикация, которую скрыл X / Фото Георгия Тихого

Спикер показал снимок экрана скрытой публикации с официального аккаунта Министерства иностранных дел Украины. В этом посте содержались только статистические данные, в частности о по меньшей мере 616 убитых Россией детей и 1869 раненых с начала полномасштабной войны.

Напомним, что ранее в МИД осудили World Press Photo за сопоставление фото украинской девочки и раненого оккупанта. Там назвали это решение аморальным.